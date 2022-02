Il Chelsea vince la Coppa del Mondo per Club battendo il Palmeiras 2-1 (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - Il Chelsea si aggiudica il Mondiale per Club 2021-2022 battendo 2-1 in finale il Palmeiras dopo i tempi supplementari. Al Mohammed Bin Zayed Stadium di Abu Dhabi, i campioni d'Europa trionfano contro i campioni del Sudamerica grazie al calcio di rigore di Havertz al 117', dopo il botta e risposta tra Lukaku e Veiga (anche lui a segno su rigore) all'interno dei 90' regolamentari. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, i blues infatti passano in vantaggio al 54' grazie al gol del centravanti belga ex Inter, che stacca sul cross perfetto di Hudson-Odoi prendendo il tempo a Luan e infilando Weverton per l'1-0. Passano però pochi minuti e i brasiliani pareggiano grazie al rigore di Raphael Veiga, concesso dopo un fallo di mano in area di Thiago Silva sugli sviluppi di un tentativo aereo di disimpegno su ... Leggi su agi (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - Ilsi aggiudica il Mondiale per2021-20222-1 in finale ildopo i tempi supplementari. Al Mohammed Bin Zayed Stadium di Abu Dhabi, i campioni d'Europa trionfano contro i campioni del Sudamerica grazie al calcio di rigore di Havertz al 117', dopo il botta e risposta tra Lukaku e Veiga (anche lui a segno su rigore) all'interno dei 90' regolamentari. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, i blues infatti passano in vantaggio al 54' grazie al gol del centravanti belga ex Inter, che stacca sul cross perfetto di Hudson-Odoi prendendo il tempo a Luan e infilando Weverton per l'1-0. Passano però pochi minuti e i brasiliani pareggiano grazie al rigore di Raphael Veiga, concesso dopo un fallo di mano in area di Thiago Silva sugli sviluppi di un tentativo aereo di disimpegno su ...

Advertising

DiMarzio : #MondialeperClub, il @ChelseaFC vince la finale contro il @Palmeiras ai tempi supplementari - Antonio_Tatti_ : RT @Fantacalcio: Mondiale per Club, vince il Chelsea - Fantacalcio : Mondiale per Club, vince il Chelsea - Sport71424846 : ?? #ThomasTuchel vince anche la World Cup, è la quinta finale in appena 1 anno: ? Fa Cup persa ? Champions vinta ?… - despite_qwame : RT @DiMarzio: #MondialeperClub, il @ChelseaFC vince la finale contro il @Palmeiras ai tempi supplementari -