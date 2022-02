Il Chelsea è campione del mondo! Palmeiras ko ai supplementari (Di sabato 12 febbraio 2022) Chelsea pigliatutto! I campioni della Champions e della Supercoppa Uefa vincono ancora e si prendono anche il Mondiale per Club! La squadra di Thomas Thuchel ha faticato oggi contro il Palmeiras, ma grazie ad un rigore di Harvetz ha portato a casa una fantastica vittoria, ai tempi supplementari, per 2-1. Decisivo è stato l’intervento del Var quando l’extratime stava ormai per terminare: al 117? Harvertz non si è fatto cogliere impreparato dal dischetto, segnando il gol del vantaggio e della vittoria. Nei tempi supplementari è stato Lukaku a portare in vantaggio il Chelsea, ma Veiga ha pareggiato presto i conti su rigore, portando la sfida ai supplementari. Jorginho ha guardato dalla panchina la sfida, esultando e festeggiando nel finale per la splendida vittoria della sua squadra. ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 febbraio 2022)pigliatutto! I campioni della Champions e della Supercoppa Uefa vincono ancora e si prendono anche il Mondiale per Club! La squadra di Thomas Thuchel ha faticato oggi contro il, ma grazie ad un rigore di Harvetz ha portato a casa una fantastica vittoria, ai tempi, per 2-1. Decisivo è stato l’intervento del Var quando l’extratime stava ormai per terminare: al 117? Harvertz non si è fatto cogliere impreparato dal dischetto, segnando il gol del vantaggio e della vittoria. Nei tempiè stato Lukaku a portare in vantaggio il, ma Veiga ha pareggiato presto i conti su rigore, portando la sfida ai. Jorginho ha guardato dalla panchina la sfida, esultando e festeggiando nel finale per la splendida vittoria della sua squadra. ...

