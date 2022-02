IL CANTANTE MASCHERATO | PICCHI DEL 30% PER LA PREMIERE! MILLY CARLUCCI SUPERA SE STESSA

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 12 febbraio 2022) Ilè tornato in onda con la sua terza edizione su Rai1. Senza preamboli, si è entrati subito nel vivo della gara con i duetti tra le maschere e alcuni amati cantanti. Giuria in forma. Indizi in alcuni casi molto criptici, in altri molto facili e per questo potrebbero essere clamorosi depistaggi. Due nomi aleggiano, nel solco della fortunata “soap” di due anni con il Leone: è Al Bano o non è Al Bano? In tutti i talk di Rai1 non si era parlato d’altro per un mese. In questo caso due dei principali vip indiziati delsono Alba Parietti (Aquila) e Cristiano Malgioglio (SoleLuna). Il risultato vede una media di 3,5 milioni di telespettatori nelle 3 ore di diretta con uno share del 20%, ovvero una crescita di 4 punti rispetto al 2021 e appena lo 0,85 in meno dell’esordio assoluto del ...