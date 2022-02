Il Cantante Mascherato: eliminata Gallina, Fiordaliso sotto il travestimento (Di sabato 12 febbraio 2022) L’11 febbraio 2022, su RaiUno, durante la prima puntata dello show di Milly Carlucci, è stata scoperta l'identità del primo concorrente travestito: si tratta della voce di Non voglio mica la luna, che si è detta dispiaciuta di dover già lasciare il programma. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 12 febbraio 2022) L’11 febbraio 2022, su RaiUno, durante la prima puntata dello show di Milly Carlucci, è stata scoperta l'identità del primo concorrente travestito: si tratta della voce di Non voglio mica la luna, che si è detta dispiaciuta di dover già lasciare il programma. L'articolo proviene da DireDonna.

