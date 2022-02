Il Cantante Mascherato | Caterina Balivo e Arisa incantano con piume e paillettes

(Di sabato 12 febbraio 2022) La prima puntata de Ilè andata in onda sabato 11 febbraio 2022 e ha già avuto la sua prima eliminazione. Nella terza edizione del mistery show canoro condotto da Milly Carlucci, la prima maschera a essere stata scoperta è stata quella della Gallina, sotto cui si nascondeva Fiordaliso. Vi raccomandiamo... Il: eliminata Gallina, Fiordaliso sotto il travestimento Tra i giudici presenti, soloaveva indovinato l’identità della voce di Non voglio mica la luna. Insieme alla, al tavolo della giuria anche, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Ma sono state proprio le due giurate ad attirare la nostra attenzione con i loro ...

Mentre la giuria in studio dovrebbe contrastare il tedio consapevole Che il "" fosse destinato a diventare una specie di spin - off o prolungamento di "Ballando con le stelle" ...Citofonare Rai2, Fiordaliso e la rivelazione su Il: 'So chi è l'Aquila!' E' stata ospite di Paola Perego e Simona Ventura nella puntata di Citofonare Rai2 andata in onda oggi, domenica 13 febbraio, Fiordaliso, che venerdì sera ...Venerdì 11 febbraio è andata in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato 2022: ecco quali sono gli indizi lasciati dai personaggi nella loro prima esibizione. Vi ricordiamo che il programma ...Che il «Cantante mascherato» fosse destinato a diventare una specie di spin-off o prolungamento di «Ballando con le stelle» ormai si era capito. La terza edizione, iniziata venerdì in prima serata, ...