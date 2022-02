Il Cantante Mascherato 2022 | Gallina è la prima eliminata | ecco chi era il vip in incognito

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 12 febbraio 2022) Ilè tornato in onda questa sera 11 febbraiocon ben dodici nuovi personaggi mascherati e un primo eliminato. Anzi, forse dovremmo dire, una. Dopo il nuovo meccanismo a nomination, infatti, il televoto social da casa ha costretto la maschera dellaa lasciare immediatamente il programma e a smascherarsi. Ma altre due maschere sono ancora a rischio eliminazione e si giocheranno la permanenza nel programma in una sfida testa a testa nella seconda puntata. In attesa di sapere quali saranno le sorti degli spareggianti Aquila e Pesce Rosso, a lasciarci subito le penne è stata laBluebell: il vip che indossava questo costume ha dovuto gettare giù la maschera e rivelare a tutti la propria identità....