Il bollettino Covid di oggi 12 febbraio 2022: 62.231 nuovi contagi e 269 morti (Di sabato 12 febbraio 2022) Il bollettino Covid di oggi, sabato 12 febbraio 2022. Sono 62.231 i nuovi contagi accertati in Italia nelle 24 ore. Nello stesso intervallo sono stati registrati 269 decessi. I dati sono contenuti nel report del ministero della Salute, che monitora... Leggi su europa.today (Di sabato 12 febbraio 2022) Ildi, sabato 12. Sono 62.231 iaccertati in Italia nelle 24 ore. Nello stesso intervallo sono stati registrati 269 decessi. I dati sono contenuti nel report del ministero della Salute, che monitora...

Advertising

GiovaQuez : L'alto numero di decessi Covid è dovuto alla compilazione dei certificati di morte? No. L'Iss ha calcolato una sovr… - SkyTG24 : Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza - StampaVercelli : Covid, un morto e altri 134 contagi a Vercelli e provincia: il bollettino di sabato 12 febbraio - sportface2016 : #COVID19, i dati odierni e il bollettino in #Italia regione per regione: oggi 62.231 nuovi contagi e 269 morti - lasiciliait : Covid, il bollettino del 12 febbraio: in Sicilia 5.945 nuovi casi, 42 morti e ricoveri in lieve calo… -