Il bergamasco Marco Razzitti | “Ecco Nicotina | il mio nuovo singolo”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 12 febbraio 2022) È uscito, ildi, 25enne originario di Costa Volpino. “Un pezzo intimo di autoanalisi, ma anche energico e adrenalinico”. Il brano sta collezionando buoni numeri e vanta circa 400 ascolti al giorno su Spotify: niente male per essere solo all’inizio. Abbiamo intervistatoper saperne di più. La musica è una sua grande passione, ma di cosa si occupa nella vita? Da qualche mese lavoro come modello. Prima di arrivare a questo, nella vita ho svolto diversi lavori come il barista, il cameriere, l’animatore turistico e il bagnino. Durante il lockdown, visto che mi annoiavo, mi sono proposto anche come pony pizza. Ha avuto anche delle esperienze televisive, partecipando a “Take me out” e “Undressed”. Com’è andata? Bene, tutto ...