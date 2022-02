Il Bahrain non vuole incertezze Firma il contratto per ospitare il Gran premio fino al 2036 (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Gran premio del Bahrain resterà nel calendario del Mondiale di Formula 1 almeno fino al 2036: il contratto con gli organizzatori, il Bahrain International Circuit, è stato dunque esteso di 14 anni. ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Ildelresterà nel calendario del Mondiale di Formula 1 almenoal: ilcon gli organizzatori, ilInternational Circuit, è stato dunque esteso di 14 anni. ...

