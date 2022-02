I “Convogli della libertà” marciano contro il pass vaccinale a Parigi | 5 arresti | presa d’assalto un’auto della polizia – Il video

zazoomblog : Parigi convogli della liberta: manifestanti allArco di Trionfo - #Parigi #convogli #della #liberta: - BeppeMaresca : RT @Vito68122235: I contadini avanzano verso Parigi . Molti trattori del peso di diverso tonnellate di uniscono ai convogli. Sta iniziando… - germanodefrance : RT @Vito68122235: I contadini avanzano verso Parigi . Molti trattori del peso di diverso tonnellate di uniscono ai convogli. Sta iniziando… - Italia_Notizie : Parigi, convogli della libertà e gilet gialli in città: manifestanti all’Arco di Trionfo. Camionisti e agricoltori… - lomestars : RT @LaVeritaWeb: Sull’onda delle proteste canadesi, centinaia di tir hanno circondato la piazza del Parlamento in uno dei Paesi che ha impo… -

Intervento in corso delle forze dell'ordine sugli Champs - Elysées, a Parigi, per disperdere i manifestanti dei 'libertà' che sono riusciti ad arrivare fino al centroCapitale nonostante i divieti. 'Nessun blocco sarà tollerato', aveva fatto sapere la polizia, rilanciando gli ordini del ...Intervento in corso delle forze dell'ordine sugli Champs - Elysées, a Parigi, per disperdere i manifestanti dei "libertà" che sono riusciti ad arrivare fino al centro di Parigi nonostante i divieti. "Nessun blocco sarà tollerato", aveva fatto sapere la polizia, rilanciando gli ordini del prefetto. ...Intervento in corso delle forze dell’ordine francesi sugli Champs-Elysées, a Parigi, per disperdere i manifestanti dei ‘Convogli della libertà’ che sono riusciti ad arrivare fino al centro di Parigi ...Il “convoglio della libertà” – che manifesta contro le restrizioni sanitarie – ha fatto il suo ingresso a Parigi. Diverse centinaia di auto, camper, furgoni sono stati fermati dagli agenti. La polizia ...