Hockey ghiaccio | Pechino 2022 | sconfitta ininfluente per il Comitato Olimpico Russo | vittoria risicata della Danimarca

Leggi su oasport

(Di sabato 12 febbraio 2022) Si sono appena concluse le ultime due partite del gruppo B per quanto riguarda il torneo maschile disuai Giochi Olimpici Invernali di, in attesa delle sfide conclusive degli altri due raggruppamenti che delineeranno il quadro completo del tabellone a eliminazione diretta.di fatto per il, che cede il passo alla Repubblica Ceca per 5-6 all’overtime dopo essersi garantita il primato del girone e di conseguenza la qualificazione diretta ai quarti di finale con un turno di anticipo. Decisivo per i cechi il gol di Libor Sulak in power play a 31? dal termine del supplementare. Decisamente più interessante l’altra partita in chiusura del programma odierno, con la ...