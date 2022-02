Hockey ghiaccio, Pechino 2022: gli Stati Uniti regolano il Canada e dettano legge nel Gruppo A (Di sabato 12 febbraio 2022) C’era grande attesa nella giornata odierna, per quanto riguarda il torneo maschile di Hockey ghiaccio, per la super-sfida tra Canada e Stati Uniti che andava a mettere di fronte le prime due in classifica del Gruppo A, entrambe ancora a punteggio pieno dopo due match. Chi prosegue nel filotto di successi sono gli statunitensi che, con il 4-2 odierno, si preparano già per la seconda fase del torneo mettendosi nelle condizioni migliori. USA – Canada 4-2: il big match si apre con i canadesi subito all’attacco e gol del vantaggio dopo soli 84 secondi di gioco con Robinson che riceve da Ho-Sang e sblocca il punteggio. Gli USA non stanno a guardare e chiudono il primo tempo addirittura in vantaggio grazie alle reti di Miele (2:34) e Meyers (18:44). Hockey ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) C’era grande attesa nella giornata odierna, per quanto riguarda il torneo maschile di, per la super-sfida trache andava a mettere di fronte le prime due in classifica delA, entrambe ancora a punteggio pieno dopo due match. Chi prosegue nel filotto di successi sono gli statunitensi che, con il 4-2 odierno, si preparano già per la seconda fase del torneo mettendosi nelle condizioni migliori. USA –4-2: il big match si apre con i canadesi subito all’attacco e gol del vantaggio dopo soli 84 secondi di gioco con Robinson che riceve da Ho-Sang e sblocca il punteggio. Gli USA non stanno a guardare e chiudono il primo tempo addirittura in vantaggio grazie alle reti di Miele (2:34) e Meyers (18:44)....

