Guerra vicina: gli Usa ritirano i soldati dall'Ucraina, Biden chiama Putin ma senza esito (Di sabato 12 febbraio 2022) Un colloquio "professionale e di sostanza" quello di oggi tra il presidente americano Joe Biden e quello russo Vladimir Putin. Ma , di fatto, "non c'è stato alcun cambiamento fondamentale nella dinamica che si sta svolgendo ormai da diverse settimane". Lo ha detto un alto funzionario americano ai giornalisti al termine del colloquio telefonico nelle ore più difficili del braccio di ferro tra Russia e Ucraina, con le delegazioni straniere che iniziano ad abbandonare le sedi diplomatiche in vista di una possibile invasione. "I due presidenti hanno convenuto che i nostri team rimarranno impegnati nei prossimi giorni", ma "la Russia potrebbe decidere comunque di procedere con l'azione militare. Effettivamente, questa resta una possibilità chiara". Il conto alla rovescia sembra iniziato…

