Gucci | a Firenze apre Giardino 25 | il primo cocktail bar della maison

(Di sabato 12 febbraio 2022) L'apertura è prevista per il 14 febbraio 2022 e il locale si trova in piazzaSignoria: sarà aperto dal mattino a sera, con proposte gastronomiche che vanno dalla prima colazione fino agli spunti leggeri serviti all'una di notte. L'articolo proviene da DireDonna.

Ultime Notizie dalla rete : Gucci Firenze

... tornano attraverso la sfrenata e colorata fantasia del creativo di, Alessadro Michele, disegnati su pareti e arredi delGiardino 25, il luogo del vecchio giardino di Maurizia e ora nuovo ...Giardino 25 è il nuovo café & cocktail bar diche inaugura il prossimo 14 febbraioin Piazza della Signoria a. Aperto tutto il giorno, si aggiunge alla proposta delGarden, lo spazio creativo e multidisciplinare ideato dal Direttore Creativo Alessandro Michele ...Un luogo raffinato, dove lo stile inconfondibile di Gucci si riflette in ogni cosa e si sposa perfettamente con una location storica, fatta di parquet di rovere, marmo lucido e illuminazioni soffuse.Un render del progetto retail del cinema Odeon a Milano (courtesy of odeonmilano.com) Nel resto dell’Italia hanno incominciato a muoversi Firenze e Roma ... in arrivo anche il new look di Gucci, che ...