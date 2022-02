Guardiano di galleria d'arte disegna pupille su volti senza occhi: rischia tre mesi di carcere (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Guardiano di una galleria d'arte russa è stato accusato di aver scarabocchiato un dipinto di epoca sovietica di cui era responsabile durante il suo primo giorno di lavoro. Lo riferisce Bbc.com. Durante... Leggi su feedpress.me (Di sabato 12 febbraio 2022) Ildi unad'russa è stato accusato di aver scarabato un dipinto di epoca sovietica di cui era responsabile durante il suo primo giorno di lavoro. Lo riferisce Bbc.com. Durante...

Advertising

Barbara68545184 : RT @HuffPostItalia: Guardiano di una galleria d’arte russa accusato di aver disegnato occhi su un’opera astratta - mondimavi : RT @HuffPostItalia: Guardiano di una galleria d’arte russa accusato di aver disegnato occhi su un’opera astratta - antlan1 : RT @HuffPostItalia: Guardiano di una galleria d’arte russa accusato di aver disegnato occhi su un’opera astratta - HuffPostItalia : Guardiano di una galleria d’arte russa accusato di aver disegnato occhi su un’opera astratta - mazzettam : Primo giorno di lavoro come guardiano in una galleria d'arte, si annoiava, ha pasticciato dei quadri per distrarsi.… -