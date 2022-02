Gli ospiti di Domenica In da Sanremo 2022: i cantanti da “zia Mara” il 13 febbraio (Di sabato 12 febbraio 2022) Sono stati annunciati gli ospiti di Domenica In del 13 febbraio. Una puntata a tutto Sanremo per la conduttrice Rai, salutata da tutti sul palco del Teatro Ariston durante il Festival. Dopo la puntata della scorsa settimana in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, Mara Venier continua a dare spazio ai cantanti del Festival e ne accoglierà alcuni in studio Domenica 13 febbraio. Tanti cantanti del Festival sono quindi tra gli ospiti di Domenica In del 13 febbraio che lascia spazio alla kermesse canora guidata da Amadeus. Ma quali sono i cantanti che vedremo da zia Mara domani? Concorrenti e non solo all’interno dello spazio ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Sono stati annunciati glidiIn del 13. Una puntata a tuttoper la conduttrice Rai, salutata da tutti sul palco del Teatro Ariston durante il Festival. Dopo la puntata della scorsa settimana in diretta dal Teatro Ariston diVenier continua a dare spazio aidel Festival e ne accoglierà alcuni in studio13. Tantidel Festival sono quindi tra glidiIn del 13che lascia spazio alla kermesse canora guidata da Amadeus. Ma quali sono iche vedremo da ziadomani? Concorrenti e non solo all’interno dello spazio ...

Advertising

trash_italiano : Qui a #Sanremo2022 c’è una parete con tutte le firme degli artisti che passano. Pensavo ci fossero solo gli ospiti… - StefanoGuerrera : secondo me la forza di Amadeus è l’aver partorito un Festival estremamente italiano che non vuole strafare con gli… - ItalyinALB : Un’atmosfera elettrizzante e tanta #energia tra i giovani della #capitale, dove ha aperto il sipario l’evenimento p… - narancial0vebot : RT @noiamortaIe: POSSO APRIRE GLI OCCHI LEGGENDO DITONELLAPIAGA RETTORE DARGEN RKOMI TANANAI OSPITI A DOMENICA IN MINCHIA ZIA MARA BGIORNO… - scioccobasitah : RT @noiamortaIe: POSSO APRIRE GLI OCCHI LEGGENDO DITONELLAPIAGA RETTORE DARGEN RKOMI TANANAI OSPITI A DOMENICA IN MINCHIA ZIA MARA BGIORNO… -