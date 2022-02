Giusy Ferreri ospite a Verissimo: il compagno, la figlia Beatrice, la malattia al cuore e i delicati interventi (Di sabato 12 febbraio 2022) Giusy Ferreri è reduce dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Con il suo brano, Miele, la cantante ha scritto un nuovo capitolo della sua carriera artistica. Chi la segue da tempo però, sa che nella sua vita non c’è spazio solamente per la musica, ma anche per la vita privata e in particolar modo per il fidanzato e la figlia, nata nel 2017. Giusy Ferreri e la famiglia: il fidanzato Andrea Bonomo e la figlia Beatrice Giuseppa Gaetana Ferreri è nata a Palermo il 18 aprile del 1979, ma è cresciuta d Abbiategrasso, vicino a Milano. Negli ultimi anni ha conquistato sempre più seguito grazie ai suoi successi musicali, divenuti poi delle vere e proprie hit. Da Non ti scordar di me a Roma-Bangkok, i titoli delle sue canzoni sono ormai ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 febbraio 2022)è reduce dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Con il suo brano, Miele, la cantante ha scritto un nuovo capitolo della sua carriera artistica. Chi la segue da tempo però, sa che nella sua vita non c’è spazio solamente per la musica, ma anche per la vita privata e in particolar modo per il fidanzato e la, nata nel 2017.e la famiglia: il fidanzato Andrea Bonomo e laGiuseppa Gaetanaè nata a Palermo il 18 aprile del 1979, ma è cresciuta d Abbiategrasso, vicino a Milano. Negli ultimi anni ha conquistato sempre più seguito grazie ai suoi successi musicali, divenuti poi delle vere e proprie hit. Da Non ti scordar di me a Roma-Bangkok, i titoli delle sue canzoni sono ormai ...

