Giusy Ferreri e il dramma della sua malattia: cos'è la sindrome di Wolff-Parkinson-White

Giusy Ferreri, tra i nomi più quotati del pop italiano e uscita vincitrice morale della prima stagione di X Factor. La popstar Giusy Ferreri ha infatti parlato in diverse interviste della malattia con cui è costretta a convivere: la sindrome di Wolff-Parkinson-White.

Giusy Ferreri, cos'è la terribile malattia

La sindrome di Wolff-Parkinson-White è una malattia cardiaca congenita per la quale non c'è una connessione elettrica normale tra l'atrio e il ventricolo. I sintomi relativi alla malattia sono tachiaritmie e spesso vertigini, svenimenti.

