Giuntoli già al lavoro | affare da 15 milioni!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 12 febbraio 2022) L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni questa mattina in merito alle trattative per il rinnovo di Koulibaly ed Anguissa. FOTO: Getty Images Secondo quanto riferito dal giornalista, il difensore centrale del Napoli potrebbe allungare il proprio contratto fino al 2026. Sono quindi in fase di avvio le trattative per trattenere ancora a lungo nel capoluogo campano il vincitore della Coppa d’Africa. Aria di rinnovo anche per Frank Zambo Anguissa, per il quale pare che la società azzurra voglia esercitare a fine stagione il diritto di riscatto a 15 milioni.