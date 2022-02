Giornata del malato 2022 | la messa del vescovo di Ragusa FOTO

(Di sabato 12 febbraio 2022)– Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità. Facendo valere il fattore della misericordia. Momenti molto toccanti ieri pomeriggio nella cattedrale di San Giovanni Battista, a, per la XXX edizione delladel. A presiedere la funzione religiosa il, mons. Giuseppe La Placa, che ha ringraziato medici e operatori sanitari per l’abnegazione lavorativa durante questi anni della pandemia e ha riservato parole di conforto e di sostegno ai sofferenti e agli ammalati. I volontari dell’Avo, durante l’offertorio, hanno portato dei pacchi alimentari in beneficenza per le famiglie colpite dalla povertà causata dalla pandemia. Il simbolo dellaun quadro del Csr, già realizzato lo scorso anno per la, e che è diventato ...

