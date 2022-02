Gianni Morandi | avete mai visto suo figlio Paolo? Non potrete fare a meno di notare quel ‘dettaglio’

Advertising

lorenzojova : Mr @morandi_g non sente ragioni, sale su una canzone e la porta a tutti quanti, e si aprono porte. È la musica legg… - trash_italiano : Classifica 4ª serata: 1. Gianni Morandi 2. Mahmood e Blanco 3. Elisa #Sanremo2022 - StefanoGuerrera : niente, Gianni Morandi nel 2022 si è svegliato e ha detto: io questo #Sanremo2022 voglio proprio vincerlo. - aspureasariver : Gianni Morandi mi disp ma non sto andando forte, sto andando solo nel panico - Novella_2000 : Quella volta che Maria De Filippi cantò con Gianni Morandi ad Amici (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

...010) 9 - Chimica by Ditonellapiaga, Donatella Rettore (3,199,582) 10 - Ti amo non lo so dire by Noemi (2,831,770) 11 - DOMENICA by Achille Lauro (2,733,270) 12 - Apri tutte le porte by...Vlahovic prossimamente contro la sua ex squadra CULTURA Finisce Sanremo, vincono Mahmood e Blanco, seconda Elisa e terzo. È da poco uscito per Einaudi l'ottavo libro di Daria Bignardi "...Chi tra loro vincerà la prima sfida parteciperà poi, nella seconda parte del programma, a un minitorneo insieme ai vincitori delle tre puntate precedenti (Igor Minerva-Claudio Baglioni, Daniele ...Oltre al commissario della Comunità, e sindaco di Nago – Torbole, Gianni Morandi, erano presenti il sindaco di Arco Alessandro Betta con il vicesindaco Roberto Zampiccoli, il primo cittadino di Riva ...