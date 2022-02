Già dimenticati i medici 'eroi': nessun ristoro alle famiglie dei 369 deceduti (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Senato non ha approvato l'emendamento con cui veniva proposta la creazione di un fondo destinato a questo scopo. Amaro il commento dei dirigenti dell'ordine dei medici: sono stati dimenticati un'... Leggi su tg.la7 (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Senato non ha approvato l'emendamento con cui veniva proposta la creazione di un fondo destinato a questo scopo. Amaro il commento dei dirigenti dell'ordine dei: sono statiun'...

Covid, zero risarcimenti per i medici morti. Gli eroi sono già dimenticati Il Senato boccia l'emendamento per i ristori alle famiglie. Il virus ha ucciso 369 dottori e molti infermieri di GIOVANNI PANETTIERE Articolo Covid in Italia: il bollettino dell'11 febbraio

