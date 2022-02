GF Vip | il gesto di Lulù spiazza tutti | “Sono troppo schizzinosa”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip, i pasti, sempre più spesso,accompagnati da incomprensioni e litigi. Nelle ultime ore,Selassié è stata protagonista di un momento molto criticato sui social network. La principessina, infatti, si è rifiutata di mettere da parte il cibo avanzato durante il pasto. Ha preferito gettarlo nella spazzatura perché non avrebbe sopportato l’idea di mangiare qualcosa toccato da altri. Ovviamente, questoha scatenato un’incessante pioggia di polemiche. La maggior parte degli utenti ha decisamente trovato inopportuno il suo comportamento. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip,si rifiuta di conservare il ciboSelassié, forse peccando di superficialità, ha attirato le critiche ...

Ildell'attore, tuttavia, non è stato particolarmente apprezzato nè da Delia nè da Soleil. Delia Duran rischia la squalifica al GF?/ Una rivelazione bollente compromette... La Duran, ...Cosa ha fatto per infrangere il regolamento del reality più spiato d'Italia? GF: Delia Duran verso la squalifica Nelle ultime ore, Delia Duran ha messo a segno unche potrebbe costarle caro.Solo poche ore fa sulla casa del Grande Fratello Vip 6 è arrivato un aereo per Delia Duran ... Ciò nonostante la modella non sembrerebbe aver gradito il gesto di suo marito. La Vippona ha infatti, ...Dalla platea abbiamo dato un messaggio, il valore della famiglia". E parlando di famiglia per Civitillo anche il gesto di Blanco è stato bellissimo: "Anche Blanco quando ha vinto è corso dai genitori" ...