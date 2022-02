Germania: gli amici diventano “famiglia” secondo la legge (Di sabato 12 febbraio 2022) È una famiglia diversa e consapevole, presente. Fondata su un legame indissolubile che si tiene in piedi grazie all’amore, il rispetto è la reciprocità. È la famiglia che scegliamo e che non corrisponde per forza di cose a quella in cui nasciamo, perché non sono i legami di sangue a determinare la presenza, ma è la volontà di esserci, sempre e comunque, per quelle persone. Sì, gli amici sono la famiglia che ci scegliamo, ed è una cosa che abbiamo detto e ribadito più volte. Ma non sono più solo belle parole che si perdono al vento perché la Germania si prepara a varare la legge che trasformerà ufficialmente gli amici in parenti. Una grande novità quella dal fronte tedesco che inaspettatamente spiazza tutti, perché il concetto di famiglia tradizionale ... Leggi su dilei (Di sabato 12 febbraio 2022) È unadiversa e consapevole, presente. Fondata su un legame indissolubile che si tiene in piedi grazie all’amore, il rispetto è la reciprocità. È lache scegliamo e che non corrisponde per forza di cose a quella in cui nasciamo, perché non sono i legami di sangue a determinare la presenza, ma è la volontà di esserci, sempre e comunque, per quelle persone. Sì, glisono lache ci scegliamo, ed è una cosa che abbiamo detto e ribadito più volte. Ma non sono più solo belle parole che si perdono al vento perché lasi prepara a varare lache trasformerà ufficialmente gliin parenti. Una grande novità quella dal fronte tedesco che inaspettatamente spiazza tutti, perché il concetto ditradizionale ...

