Gazzetta: Juventus, Vlahovic ha migliorato Dybala e ora il clima per discutere il rinnovo è più sereno (Di sabato 12 febbraio 2022) L’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus ha cambiato la squadra e il suo rendimento ed ha fatto bene anche a Paulo Dybala, scrive la Gazzetta dello Sport. “La Joya al fianco o dietro al serbo ha ritrovato la vecchia verve: è tornato a essere decisivo, costante, coinvolto e creativo per tutta la partita”. Con il serbo, Dybala “ha ritrovato una figura che gli mancava dai primi anni di Higuain, quando infatti l’argentino diede il meglio”. I due si piacciono, scrive la rosea e si cercano anche fuori dal campo, dialogando molto sui social, scambiandosi storie su Instagram e scherzando in allenamento. Gli effetti di Vlahovic su Dybala potrebbero ripercuotersi anche nella trattativa per il rinnovo dell’argentino con la Juventus. L’incontro ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) L’arrivo di Dusanallaha cambiato la squadra e il suo rendimento ed ha fatto bene anche a Paulo, scrive ladello Sport. “La Joya al fianco o dietro al serbo ha ritrovato la vecchia verve: è tornato a essere decisivo, costante, coinvolto e creativo per tutta la partita”. Con il serbo,“ha ritrovato una figura che gli mancava dai primi anni di Higuain, quando infatti l’argentino diede il meglio”. I due si piacciono, scrive la rosea e si cercano anche fuori dal campo, dialogando molto sui social, scambiandosi storie su Instagram e scherzando in allenamento. Gli effetti disupotrebbero ripercuotersi anche nella trattativa per ildell’argentino con la. L’incontro ...

