Gas | il governo scalda le trivelle Individuate le aree per ricerche ed estrazione Ma per chi paga le bollette non cambierà nulla

(Di sabato 12 febbraio 2022) Ci salverà il nostro gas. Non è vero ma ae Confindustria piace crederlo e farlo credere. Di fronte all’impennata dei prezzi palazzo Chigi sembra voler scommettere anche sull’aumento della produzione. Che è davvero poca cosa. I giacimenti, per lo più nell’Adriatico, contengono tra i 40 e i 50 miliardi di metri cubi di gas. Altri 30 miliardi di metri cubi sono ritenuti “probabili”. Largheggiamo è ipotizziamo che si arrivi ai 90 miliardi. Estratti tutti, è quanto basta per alimentare i consumi italiani di un solo anno. È un millesimo delle riserve russe. Eppure oggi il ministero per la Transizione ecologica guidato da Roberto Cingolani ha dato via libera al Piano per la transizione energetica sostenibile delleidonee, il Pitesai con cui individua ledove sarà possibile riavviare prospezioni ed estrazioni di idrocarburi ...