Fratoianni | ' A Genova vietato un corteo ecologista perché c' era Draghi | siamo nella Russia di Putin?'

Advertising

MinnieMinerva2 : Le FF.OO hanno accompagnato i protestatori con i cartelli fuori dal percorso dove sarebbe passato il premier. - giulia78616439 : I cartelli dei bambini fanno paura? - fernandomerico : Mario Draghi a Genova, 'li hanno fatti sparire'. Fratoianni a valanga: 'Roba da Russia di Putin, Lamorgese rispondi' - globalistIT : La denuncia di Nicola Fratoianni: a quanto pare il dissenso in Italia è un problema di ordine pubblico - maurogiuliano64 : RT @SpallinoPaolo: Non e roba da Russia di Putin, questa e' roba schifosa che evoca tempi del Nazismo. #Draghivattene #OltreloSchifo #Ripre… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni Genova

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicolain un post su Facebook ha reso pubblica una denuncia di Mariano Passeri, consigliere municipale di SI a, che ha rivelato che "nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio Draghi si ......si è recato a, evidentemente per rilanciare la propria immagine ammaccata dalle vicende quirinalizie e dai continui litigi della sua maggioranza " si legge in una nota diffusa da- ...Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in un post su Facebook ha reso pubblica una denuncia di Mariano Passeri, consigliere municipale di SI a Genova, che ha rivelato che “nei ...Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. (Liberoquotidiano.it ... corteo di auto che portava il premier Mario Draghi e il sindaco di Genova Marco Bucci le ...