Frase offensiva di Teo Mammucari verso Belen? La verità de Le Iene (Di sabato 12 febbraio 2022) La verità sulla Frase di Teo Mammucari Le Iene sono finite al centro di una polemica sul web e in particolare il conduttori Teo Mammucari per una Frase rivolta a Belen Rodriguez durante la puntata andata in onda il 9 febbraio 2022. Secondo alcuni, infatti, il presentatore si sarebbe lasciato sfuggire un commento di troppo L'articolo provIene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 12 febbraio 2022) Lasulladi TeoLesono finite al centro di una polemica sul web e in particolare il conduttori Teoper unarivolta aRodriguez durante la puntata andata in onda il 9 febbraio 2022. Secondo alcuni, infatti, il presentatore si sarebbe lasciato sfuggire un commento di troppo L'articolo provda Novella 2000.

Advertising

LoTo1985 : @Manuel02551 Ha messo in croce Jess per una frase che onestamente era abbastanza chiara e non era offensiva era sol… - kansasrmz : RT @karestrega: Ho paura della gente che trova “ donna individuata, opinione rifiutata ” una frase offensiva nei confronti delle donne e ma… - karestrega : Ho paura della gente che trova “ donna individuata, opinione rifiutata ” una frase offensiva nei confronti delle do… - Laram214 : All'interno della casa ci sono persone che convivono da settembre, è normale che siano più affiatati...le frasi di… - infoitcultura : La frase sessista e offensiva di Mammuccari a Belen non fa ridere nessuno -