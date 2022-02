Frascati | perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muretto | morta donna alla guida

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 febbraio 2022). Non ce l’ha fatta, lache due giorni fa era stata vittima di un incidentendo ildella sua auto e finendo in una cunetta ai bordi della strada che stava percorrendo. Lo schianto era avvenuto sulla strada che collega Via Spinetta e Via Delle Cisternole. Per il momento non ci sono certezze sulle cause che avrebbero portato all’incidente risultato, poi, fatale per vittima di 81 anni. L’ipotesi per ora è quella del malore improvviso. Leggi anche:, riscuote la “mazzetta” dal dipendente del benzinaio: colto in flagrante dai Carabinieri Impatto violento aL’impatto era stato violento, proprioildella strada. Sul posto erano ...