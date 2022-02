Francesco Arca: la verità su l’ex Laura Chiatti (Di sabato 12 febbraio 2022) Francesco Arca, la verità su l’ex Laura Chiatti: le parole dell’attore sul rapporto con la sua ex-compagna. L’attore parla del rapporto con la Chiatti (foto: Instagram).Conosciuto maggiormente per le sue interpretazioni televisive, Francesco Arca è tornato di recente sul piccolo schermo con la nuova fiction di Canale 5, Fosca Innocenti, che vede come protagonista Vanessa Incontrada. Proprio in concomitanza con l’esordio di questa nuova serie, dove l’attore veste i panni di Cosimo, il settimanale Vero TV ha intervistato Arca, che ha avuto modo di parlare anche del rapporto con la sua ex-compagna Laura Chiatti. Francesco Arca, la ... Leggi su formatonews (Di sabato 12 febbraio 2022), lasu: le parole dell’attore sul rapporto con la sua ex-compagna. L’attore parla del rapporto con la(foto: Instagram).Conosciuto maggiormente per le sue interpretazioni televisive,è tornato di recente sul piccolo schermo con la nuova fiction di Canale 5, Fosca Innocenti, che vede come protagonista Vanessa Incontrada. Proprio in concomitanza con l’esordio di questa nuova serie, dove l’attore veste i panni di Cosimo, il settimanale Vero TV ha intervistato, che ha avuto modo di parlare anche del rapporto con la sua ex-compagna, la ...

