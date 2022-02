FOTO Dorothea Wierer, bellezza italiana sul podio delle Olimpiadi: occhi di ghiaccio che ammaliano i cinesi (Di sabato 12 febbraio 2022) Dorothea Wierer ha ufficialmente ricevuto la medaglia di bronzo, conquistata grazie alla stellare prestazione offerta nella sprint di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra è salita sul podio a cinque cerchi per la prima volta in carriera a livello individuale, dopo i due terzi posti ottenuti con la staffetta mista nelle ultime due edizioni. L’altoatesina è stata impeccabile al tiro, dove ha sfoderato tutta la sua velocità di esecuzione, ed è così riuscita ad agguantare il risultato di lusso alle spalle della norvegese Marte Roeiseland e della svedese Elvira Oeberg. Uno show per la nostra portacolori, diventata la prima donna italiana a conquistare una medaglia individuale ai Giochi. Dorothea Wierer ha sfoggiato tutta la sua proverbiale ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022)ha ufficialmente ricevuto la medaglia di bronzo, conquistata grazie alla stellare prestazione offerta nella sprint di biathlon alleInvernali di Pechino 2022. L’azzurra è salita sula cinque cerchi per la prima volta in carriera a livello individuale, dopo i due terzi posti ottenuti con la staffetta mista nelle ultime due edizioni. L’altoatesina è stata impeccabile al tiro, dove ha sfoderato tutta la sua velocità di esecuzione, ed è così riuscita ad agguantare il risultato di lusso alle spalle della norvegese Marte Roeiseland e della svedese Elvira Oeberg. Uno show per la nostra portacolori, diventata la prima donnaa conquistare una medaglia individuale ai Giochi.ha sfoggiato tutta la sua proverbiale ...

Advertising

SS77992973 : RT @_anamorfosi_: 'Migrant Mother' di Dorothea Lange è per me una delle foto più potenti della storia. Lo sguardo di un nuovo inizio, di un… - Simona_Ti : RT @_anamorfosi_: 'Migrant Mother' di Dorothea Lange è per me una delle foto più potenti della storia. Lo sguardo di un nuovo inizio, di un… - archetypon : RT @_anamorfosi_: 'Migrant Mother' di Dorothea Lange è per me una delle foto più potenti della storia. Lo sguardo di un nuovo inizio, di un… - DAXdB : RT @_anamorfosi_: 'Migrant Mother' di Dorothea Lange è per me una delle foto più potenti della storia. Lo sguardo di un nuovo inizio, di un… - veronsturn : RT @_anamorfosi_: 'Migrant Mother' di Dorothea Lange è per me una delle foto più potenti della storia. Lo sguardo di un nuovo inizio, di un… -