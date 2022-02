Fosca Innocenti | cos’è successo nella prima puntata? Anticipazioni della seconda

(Di sabato 12 febbraio 2022) La nuova fiction di Canale 5 apre nel segnopositività. Infatti “” con Vanessa Incontrada ha avuto un buondi ascolti, considerando che ha dovuto combattere contro il colosso de Il Cantante Mascherato. A mezzanotte l’hashtag su Twitternuova creazione Mediaset è entrato in trend topic fino a stamattina, segnale questo che il prodotto è piaciuto e verrà seguito negli altri tre appuntamenti rimanenti.approvata, Vanessa Incontrada sempre una certezza e questo caso è stato molto interessante. Poi c'è quella leggera comicità che piace sempre #— greta? (@xheydrew) February 11, 2022 Leggi anche: Come vedere la replica di...

Grazie per averci seguito! Prima di salutarvi la nostra @carmelitadurso vi ricorda l'appuntamento con la fiction Fosca Innocenti
Il Cantante Mascherato 20% Fosca Innocenti 18.9% Un buon risultato per entrambe le ammiraglie. #ascoltitv
Fosca degli Innocenti con la Incontrada

Canale 5 risponde con una nuova fiction in prima tvcon Vanessa Incontrada e Francesco Arca . L'articolo sarà aggiornato dopo le 10 con la comunicazione dei dati relativi all'...Ecco i dati di ascolto relativi all'11 febbraio 2022: chi vince tra il Cantante Mascherato 3 e...Al venerdì sera sbarca la fiction Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada mentre su Rai 1 ha fatto il suo debutto ieri la prima puntata de Il cantante mascherato 3. Un venerdì 11 febbraio 2022 pieno di ...Fosca Innocenti, quando va in onda la prossima puntata? Fosca Innocenti debutta venerdì 11 febbraio 2022 in prima serata su Canale 5 con il primo appuntamento della serie. Ma quando va in onda la ...