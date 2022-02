Formula E, qualifiche E-Prix Mexico City: Wehrlein batte Mortara e regala la pole a Porsche (Di sabato 12 febbraio 2022) Pascal Wehrlein conquista la pole-position per l’E-Prix di Mexico City, terzo atto del Mondiale Formula E 2022. Il tedesco di Porsche scatterà dalla prima casella dello schieramento dopo aver primeggiato nell’ultimo duello l’elvetico Edoardo Mortara (Venturi). Il primo gruppo della Q1 ha visto in pista tanti protagonisti tra cui il già citato Mortara. Il pilota di Venturi non ha avuto troppi problemi a passare ai ‘quarti di finale’ insieme al teutonico André Lotterer (Porsche), al francese Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) ed al belga Stoffel Vandoorne (Mercedes). Delusone per due ex campioni come il brasiliano Lucas Di Grassi (Venturi) e l’elvetico Sébastien Buemi (Nissan), out dalla ‘Q2’. Il ‘Gruppo B’ ha premiato ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Pascalconquista la-position per l’E-di, terzo atto del MondialeE 2022. Il tedesco discatterà dalla prima casella dello schieramento dopo aver primeggiato nell’ultimo duello l’elvetico Edoardo(Venturi). Il primo gruppo della Q1 ha visto in pista tanti protagonisti tra cui il già citato. Il pilota di Venturi non ha avuto troppi problemi a passare ai ‘quarti di finale’ insieme al teutonico André Lotterer (), al francese Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) ed al belga Stoffel Vandoorne (Mercedes). Delusone per due ex campioni come il brasiliano Lucas Di Grassi (Venturi) e l’elvetico Sébastien Buemi (Nissan), out dalla ‘Q2’. Il ‘Gruppo B’ ha premiato ...

Advertising

Thundycide : Comunque in Formula E vanno ai sei mila, cioè veramente sono fulmini, stanno facendo le qualifiche in Messico e vab… - SebastianTano90 : @delinquentweet In timing perfetto per la fine della qualifiche della formula E ???? - zazoomblog : Formula E E-Prix Città del Messico 2022: griglia di partenza e risultati qualifiche - #Formula #E-Prix #Città… - zazoomblog : Formula E E-Prix Città del Messico 2022: griglia di partenza e risultati qualifiche - #Formula #E-Prix #Città… - underoostom : sapete dove posso vedere le qualifiche di Formula E oggi pomeriggio? -