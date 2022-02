Formula E | E-Prix Mexico City | Wehrlein vince per la prima volta Storica doppietta per Porsche

(Di domenica 13 febbraio 2022) Pascaled André Lotterer regalano una giornata. I due tedeschi, rispettivamente primo e secondo all’arrivo, regalano laaffermazione al marchio di Stoccarda che conquista nel migliore dei modi l’E-di, terzo atto del Mondiale 2022 diE. Arriva finalmente il successo per il brand teutonico e per l’ex campione del DTM che proprio a Città del Messico fu sconfitto negli ultimi metri da Lucas Di Grassi. Ottimo spunto dallafila da parte del tedesco Pascalche ha gestito la leadership dall’elvetico Edoardo Mortara. L’alfiere di Venturi ha cercato di passare l’ex campione del DTM che ha gestito ilto nella...

Advertising

sportface2016 : #FormulaE, #MexicoCityEPrix: vince #Wehrlein, #Giovinazzi indietrissimo - F1inGenerale_ : Formula E | Messico E-Prix – Segui in diretta la terza gara della stagione - zazoomblog : Formula E E-Prix Città del Messico 2022: griglia di partenza e risultati qualifiche pole Wehrlein - #Formula #E-Pri… - FormulaPassion : #FormulaE | Wehrlein conquista la pole position davanti a Mortara e al compagno di squadra Lotterer. Quartultimo Gi… - sportface2016 : #MexicoCityEPrix, i risultati delle qualifiche: pole Wehrlein, la griglia di partenza -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Prix

E -Città del Messico, qualifiche: griglia di partenza Pos. Pilota Team Tempo 1 Pascal WEHRLEIN Porsche 1:07.100 2 Edoardo MORTARA Venturi 1:07.373 3 André LOTTERER Porsche 1:07.295 4 Jean - ...DIRETTAE/ E -Arabia Saudita: ha vinto De Vries, doppietta Mercedes! SARÀ UNA GARA SINGOLA! La direttaE ci farà compagnia oggi, sabato 12 febbraio : infatti l'appuntamento è in ...Foto: FIA Formula E All’Autodromo Hermanos Rodriguez va in scena il terzo round della stagione di Formula E. L’E-Prix di Città del Messico, giunto alla sua sesta edizione, potrà darci qualche ...Pascal Wehrlein vince l’E-Prix di Città del Messico 2022 di Formula E: ecco i risultati e l’ordine di arrivo. Nella terza gara della stagione, che è la numero otto per quanto riguarda le macchine ...