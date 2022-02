Formula E - Doppietta Porsche all'ePrix del Messico (Di domenica 13 febbraio 2022) Storica Doppietta della Porsche nel terzo round del Mondiale di Formula E: Pascal Wehrlein ha vinto l'ePrix di Città del Messico, chiudendo in parata con il suo compagno di squadra André Lotterer. Per il team di Stoccarda la soddisfazione di aver vinto una gara particolarmente strategica, dove la chiave di lettura è stata proprio l'efficienza energetica e la corretta gestione della potenza. Sul podio, insieme ai piloti Porsche, anche Jean-Eric Vergne con la DS Techeetah. Strategia cruciale. Che sarebbe stata una gara particolarmente difficile e tirata lo avevamo già intuito in qualifica, dove i primi tre erano separati da appena 20 millesimi di secondo. A conquistare la pole position, nel testa a testa finale, era stato proprio Wehrlein che aveva avuto la meglio sulla Venturi di ... Leggi su quattroruote (Di domenica 13 febbraio 2022) Storicadellanel terzo round del Mondiale diE: Pascal Wehrlein ha vinto l'di Città del, chiudendo in parata con il suo compagno di squadra André Lotterer. Per il team di Stoccarda la soddisfazione di aver vinto una gara particolarmente strategica, dove la chiave di lettura è stata proprio l'efficienza energetica e la corretta gestione della potenza. Sul podio, insieme ai piloti, anche Jean-Eric Vergne con la DS Techeetah. Strategia cruciale. Che sarebbe stata una gara particolarmente difficile e tirata lo avevamo già intuito in qualifica, dove i primi tre erano separati da appena 20 millesimi di secondo. A conquistare la pole position, nel testa a testa finale, era stato proprio Wehrlein che aveva avuto la meglio sulla Venturi di ...

Advertising

Gazzetta_it : #FormulaE Messico: doppietta Porsche in Messico, Giovinazzi costretto al ritiro - viaggiareonthe1 : Formula E - Doppietta Porsche all'ePrix del Messico - zazoomblog : Formula E E-Prix Mexico City: Wehrlein vince per la prima volta. Storica doppietta per Porsche - #Formula #E-Prix… - Luxgraph : ePrix Città del Messico, Wehrlein e Lotterer regalano la doppietta a Porsche - Italiaracing : Finalmente Porsche: a Città del Messico prima vittoria in Formula E, che è una doppietta con Pascal Wehrlein 1° dav… -