Formazioni ufficiali Chelsea-Palmeiras | finale Mondiale per Club

(Di sabato 12 febbraio 2022) Ledidelper2022. Tutto pronto ad Abu Dhabi per il gran. I Blues arrivano dall’1-0 in semicontro l’Al-Hilal, mentre i brasiliani hanno sconfitto per 2-0 l’Aly Ahly. Appuntamento alle ore 17.30. Queste le scelte dei due tecnici.: Mendy, Rudiger, Christensen, Thiago Silva, Kante, Kovacic, Lukaku, Mount, Hudson-Odoi, Azpilicueta, Havertz.: Weverton, Rocha, Dudu, Ze Rafael, Rony, Garcia, Scarpa, Gomez, Piquerez, Veiga, Danilo. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Lazio - BolognaLAZIO (4 - 3 - 3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic - Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: SarriBOLOGNA (3 - 5 -...

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 29 Lazzari, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 77 Marusic; 21 Milinkovic, 6 ...