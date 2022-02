Forlan ci ripensa | torna a giocare | firma con l’Old Boys & Old Girls Club

Leggi su sportface

(Di sabato 12 febbraio 2022) Diegoci hato. L’attaccante uruguaiano aveva annunciato l’addio al calcio giocato nel 2019, ma non è riuscito a resistere al richiamo del pallone. Il classe ’79 ex Manchester United, Atletico Madrid e Inter, tra le altre, ha infattito con; Old, una formazione storica che milita nella Lega Universitaria di Sport in Uruguay. L’attaccante si cimenterà in una categoria riservata agli over 40. SportFace.