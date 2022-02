Filippo Dini e Valerio Binasco si incontrano allo ‘Spank’ per il teatro Parioli di Roma (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Debutto mondiale per l’ultimo testo del drammaturgo inglese di origine pachistana Hanif Kureishi L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Debutto mondiale per l’ultimo testo del drammaturgo inglese di origine pachistana Hanif Kureishi L'articolo proviene da CityNews.

Advertising

mirimauti : Che spettacolo bellissimo.. W @valeriobinasco e @filippo.dini giganti per #Kureishi #Spank . E che meraviglia il te… - zazoomblog : Filippo Dini e Valerio Binasco si incontrano allo ‘Spank’ per il teatro Parioli di Roma - #Filippo #Valerio… - StraNotizie : Filippo Dini e Valerio Binasco si incontrano allo 'Spank' per il teatro Parioli di Roma - FerdinandiE : Filippo Dini e Valerio Binasco in scena al Teatro Parioli con The Spank di Hanif Kureishi #recensione #teatro… - Hanifkureishi : RT @RadioRadicale: L'amicizia, il matrimonio, l'amore e l'adulterio. E' in scena al #Teatro Parioli di Roma 'The spank' di @Hanifkureishi.… -