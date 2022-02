FIFA 22: Bug Premi Division Rivals – Arrivata la stangata con il ban ed il blocco permanente del mercato (Di sabato 12 febbraio 2022) Durante la notte EA Sports ha comunicato di aver individuato tutti gli account che hanno utilizzato il bug dei Premi delle Division Rivals della popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team. Il bug in questione permetteva di accumulare milioni di crediti e pacchetti effettuando il caricamento della webapp di FUT 22. Tutti coloro che hanno utilizzato ripetutamente ill bug hanno ricevuto un ban di una settimana, inoltre agli stessi account è stato sospeso l’accesso all’area mercato in modo permanente su tutte le piattaforme. “Abbiamo identificato account attivi che hanno sfruttato ripetutamente il gbug dei Premi delle Division Rivals all’inizio di questa settimana e li abbiamo sospesi da FIFA 22 online per 7 giorni. ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 12 febbraio 2022) Durante la notte EA Sports ha comunicato di aver individuato tutti gli account che hanno utilizzato il bug deidelledella popolare modalità22 Ultimate Team. Il bug in questione permetteva di accumulare milioni di crediti e pacchetti effettuando il caricamento della webapp di FUT 22. Tutti coloro che hanno utilizzato ripetutamente ill bug hanno ricevuto un ban di una settimana, inoltre agli stessi account è stato sospeso l’accesso all’areain modosu tutte le piattaforme. “Abbiamo identificato account attivi che hanno sfruttato ripetutamente il gbug deidelleall’inizio di questa settimana e li abbiamo sospesi da22 online per 7 giorni. ...

