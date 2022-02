Festival di Berlino 2022, Nel mio nome “meditazione sull’umanità trans mai vista in altro film” (Di sabato 12 febbraio 2022) “Una transizione di genere è uno degli atti incruenti più sovversivi che esistano. Per questo dobbiamo riempire il mondo di narrazioni nostre, singolari, anche pazzamente divergenti l’una dall’altra”. È lo statement conseguente a un fatto inconfutabile quello su cui prende forma Nel mio nome, scritto e diretto da Nicolò Bassetti in programma oggi alla 72ma Berlinale, sezione Panorama Dokumente. Del resto se tanta è ormai la filmografia LGBT, pochi ad oggi sono i documentari che così puntualmente e da vicino raccontano il delicatissimo (e “sovversivo”) processo di transizione di genere di giovani – se non addirittura adolescenti – rappresentati da quattro ragazzi transgender, ovvero che da femmine sono diventati maschi. film importante per “come racconta cosa”, Nel mio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) “Unaizione di genere è uno degli atti incruenti più sovversivi che esistano. Per questo dobbiamo riempire il mondo di narrazioni nostre, singolari, anche pazzamente divergenti l’una dall’altra”. È lo statement conseguente a un fatto inconfutabile quello su cui prende forma Nel mio, scritto e diretto da Nicolò Bassetti in programma oggi alla 72ma Berlinale, sezione Panorama Dokumente. Del resto se tanta è ormai laografia LGBT, pochi ad oggi sono i documentari che così puntualmente e da vicino raccontano il delicatissimo (e “sovversivo”) processo diizione di genere di giovani – se non addirittura adolescenti – rappresentati da quattro ragazzigender, ovvero che da femmine sono diventati maschi.importante per “come racconta cosa”, Nel mio ...

