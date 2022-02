Felitto | Comune compra case e terreni “per far rivivere il borgo”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Utilizzo dei fondi del PNRR per lo sviluppo socio-economico del: ildi, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, guarda avanti e si pone come modello per tante altre amministrazioni territoriali. Pubblica una “manifestazione di interesse per l’acquisto di immobili (in particolare di edifici storici e) finalizzati alla realizzazione del progetto rigenerazione dele valorizzazione dell’offerta artigianale, culturale, turistica ed enogastronimica del territorio di”. Il riferimento normativo è “all’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del ...