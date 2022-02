Federica Pellegrini, gravissimi insulti rivolti alla Divina: ecco la sua reazione furiosa (Di sabato 12 febbraio 2022) Federica Pellegrini, la nostra amata campionessa, non ha solo ricevuto complimenti e stima. La reazione della campionessa a quelli insulti Delle offese pesantissime nei confronti di Federica Pellegrini. La nuotatrice non ha reagito affatto bene. ecco cos’è successo. Atleta e olimpica italiana, Federica Pellegrini è considerata la campionessa di nuoto più longeva di sempre. La prima medaglia d’argento arriva a soli 16 anni, per poi continuare con altre medaglie e traguardi importanti, fino ad abbandonare per sempre la sua carriera nel mondo sportivo. La Divina del nuoto azzurro ha concluso la sua carriera, dopo 20 anni di onorata professione e dedizione, con l’ultima partecipazione alle Olimpiadi di ... Leggi su topicnews (Di sabato 12 febbraio 2022), la nostra amata campionessa, non ha solo ricevuto complimenti e stima. Ladella campionessa a quelliDelle offese pesantissime nei confronti di. La nuotatrice non ha reagito affatto bene.cos’è successo. Atleta e olimpica italiana,è considerata la campionessa di nuoto più longeva di sempre. La prima medaglia d’argento arriva a soli 16 anni, per poi continuare con altre medaglie e traguardi importanti, fino ad abbandonare per sempre la sua carriera nel mondo sportivo. Ladel nuoto azzurro ha concluso la sua carriera, dopo 20 anni di onorata professione e dedizione, con l’ultima partecipazione alle Olimpiadi di ...

Advertising

Coninews : Federica di nuovo a Pechino! ?? Quattordici anni dopo l'oro olimpico nei 200 sl, Federica #Pellegrini nella capital… - Eurosport_IT : Stessa città, stessa struttura, stessa medaglia ?????? Il Water Cube che nel 2008 è stato lo sfondo della vittoria di… - ItaliaTeam_it : Casa Italia a Yanqing dà il benvenuto a Fede!?? Prima esperienza in un'Olimpiade Invernale per Federica Pellegrini… - RadioActivenew : Ti sei perso la puntata di Storie di sport su Federica Pellegrini, riascoltala in podcast vai sul sito della radio… - TizianaLariccia : Meno male che Federica Pellegrini ha le spalle grosse e si fa scivolare tutto, però gente…fatevi una vita!!! L’invi… -