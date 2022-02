Fantacalcio, i consigli per la 25^ giornata di campionato (Di sabato 12 febbraio 2022) I consigli di formazione per continuare a vincere la giornata al Fantacalcio sono un punto di riferimento per molti lettori. Vediamo le varie sorprese e i migliori dispensatori di bonus ruolo per ruolo per la 14^ giornata di Serie A. Attenzione: la valutazione del calciatore varia in base alla partita, non si considera soltanto il suo valore assoluto. Date un occhio di riguardo al turnover e alle squalifiche, oltre agli infortunati di lusso. PORTIERI Il ruolo dell’estremo difensore è molto delicato, molte leghe attribuiscono al portiere un punto in più per l’imbattibilità, un fattore da non scartare. Il consiglio principale è di schierare sempre il portiere che gioca in casa, ad eccezione dei big che hanno la possibilità di tenere la porta inviolata anche al di fuori delle proprie mura. TOP: ... Leggi su zon (Di sabato 12 febbraio 2022) Idi formazione per continuare a vincere laalsono un punto di riferimento per molti lettori. Vediamo le varie sorprese e i migliori dispensatori di bonus ruolo per ruolo per la 14^di Serie A. Attenzione: la valutazione del calciatore varia in base alla partita, non si considera soltanto il suo valore assoluto. Date un occhio di riguardo al turnover e alle squalifiche, oltre agli infortunati di lusso. PORTIERI Il ruolo dell’estremo difensore è molto delicato, molte leghe attribuiscono al portiere un punto in più per l’imbattibilità, un fattore da non scartare. Ilo principale è di schierare sempre il portiere che gioca in casa, ad eccezione dei big che hanno la possibilità di tenere la porta inviolata anche al di fuori delle proprie mura. TOP: ...

Advertising

LeonardoZanna : Ma un pool di consigli per il #Fantacalcio su Twitter no? #FantacalcioSerieATIM - BetclicItalia : ?? #Fantacalcio: gli attaccanti consigliati per la 25ª giornata di #SerieA Riflettori puntati su #NapoliInter, ma… - loris63996355 : RT @PaolaSaulino: METTILO DENTRO ???? I Consigli della Maestra Paolina per la venticinquesima giornata di campionato. Buon Fantacaxxo a tut… - CalcioOggi : 25ª giornata Serie A: 5 attaccanti da non schierare al Fantacalcio - Fantacalcio ® - sportli26181512 : I consigli per la 25ª: tutto su Simeone, Zaccagni e Pobega: I fantaconsigli per la 25ª: tutto su Simeone, Zaccagni… -