“Erano a testa bassa”, l’episodio colto da Ferrara su DAZN (Di sabato 12 febbraio 2022) Al termine di Napoli-Inter, terminata 1-1, Ciro Ferrara ha evidenziato un fatto interessante avvenuto al termine del match. In particolare, ai microfoni di DAZN, l’ex difensore è sicuro sul fatto che il pareggio di questa sera vada meglio all’Inter. Insigne Napoli Inter Inoltre, Ferrara ha notato che i giocatori del Napoli sono usciti dal campo a testa bassa, simbolo evidente del loro rammarico per una possibile occasione persa. Secondo l’ex difensore, ancora, il Napoli si è abbattuto troppo dopo aver subito il gol del pareggio. Leggi su spazionapoli (Di sabato 12 febbraio 2022) Al termine di Napoli-Inter, terminata 1-1, Ciroha evidenziato un fatto interessante avvenuto al termine del match. In particolare, ai microfoni di, l’ex difensore è sicuro sul fatto che il pareggio di questa sera vada meglio all’Inter. Insigne Napoli Inter Inoltre,ha notato che i giocatori del Napoli sono usciti dal campo a, simbolo evidente del loro rammarico per una possibile occasione persa. Secondo l’ex difensore, ancora, il Napoli si è abbattuto troppo dopo aver subito il gol del pareggio.

Advertising

gilnar76 : “Erano a testa bassa”, l’episodio colto da Ferrara su DAZN #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - internazionaleL : @AleStacco76 Per me nel secondo tempo meglio, ma cicca una palla di Lautaro che gli arriva sulla testa. Ci può star… - Spazio_Napoli : “Erano a testa bassa”, l’episodio colto da Ferrara su DAZN - Cruellaoncehp : @Maloncehp *scuote la testa* non puoi capire...erano così buone - elefantino_ : Comunque loro due se prima erano matti ora per questo cane sono entrambi completamente andati di testa Non voglio… -