Epilessia | 600mila italiani ' cittadini di serie B' Il 14 febbraio la Giornata internazionale

Advertising

FGuardiella : Associazioni, '600mila italiani con epilessia, approvare la legge' - blogLinkes : Associazioni, '600mila italiani con epilessia, approvare la legge' - youfullwellness : #yourfullwellness Associazioni, '600mila italiani con epilessia, approvare la legge' - glooit : Associazioni, '600mila italiani con epilessia, approvare la legge' leggi su Gloo - Keyss82 : Ricorre oggi la Giornata Internazionale Dell'Epilessia. Per chi non lo sapesse,è la malattia neurologica più diffus… -

Ultime Notizie dalla rete : Epilessia 600mila

"Cittadini di serie B". Così si sentono, ancora, moltissimi deiitaliani che soffrono di. Discriminazioni, soprattutto a scuola e sul lavoro, sono denunciate dai pazienti e in vista della Giornata internazionale sull', che si celebra il ..."Ci aspettiamo che la politica faccia un atto di amore per le persone conin Italia, approvando in Senato il Disegno di Legge che possa prendere finalmente in considerazione, in maniera globale, le persone affette da questa patologie e i loro diritti". L'...Associazioni, 600mila italiani con epilessia, approvare legge. 'Ancora tante discriminazioni in campo sociale e lavorativo'. ROMA, 12 FEB - "Ci aspettiamo che la politica faccia un atto di amore per ...“Cittadini di serie B”. Così si sentono, ancora, moltissimi dei 600mila italiani che soffrono di epilessia. Discriminazioni, soprattutto a scuola e sul lavoro, sono denunciate dai pazienti e in vista ...