“Enter the Plastocene”: al MEET la nuova installazione immersiva di Tamiko Thiel (Di sabato 12 febbraio 2022) Una nuova esperienza immersiva multicanale che mette davanti ai nostri occhi quella che è una delle minacce più serie per gli ecosistemi oceanici: i rifiuti plastici. Con “Enter the Plastocene”, l’installazione fruibile a pagamento al MEET dal 9 febbraio al 27 febbraio, l’artista Tamiko Thiel coinvolge il pubblico in maniera volutamente giocosa per creare consapevolezza su come, più o meno involontariamente, contribuisce all’inquinamento degli oceani. In altre parole, siamo messi di fronte alla responsabilità delle nostre azioni.La maggior parte delle proiezioni che costituiscono l’installazione contengono immagini della plastica nell’oceano e della vita marina che lo popola. Tuttavia, una delle proiezioni è un live feed che mostra le ... Leggi su cityroma (Di sabato 12 febbraio 2022) Unaesperienzamulticanale che mette davanti ai nostri occhi quella che è una delle minacce più serie per gli ecosistemi oceanici: i rifiuti plastici. Con “the”, l’fruibile a pagamento aldal 9 febbraio al 27 febbraio, l’artistacoinvolge il pubblico in maniera volutamente giocosa per creare consapevolezza su come, più o meno involontariamente, contribuisce all’inquinamento degli oceani. In altre parole, siamo messi di fronte alla responsabilità delle nostre azioni.La maggior parte delle proiezioni che costituiscono l’contengono immagini della plastica nell’oceano e della vita marina che lo popola. Tuttavia, una delle proiezioni è un live feed che mostra le ...

Advertising

BABY_2T : @abustina_s 'como ser de la coscu army' 'how to enter in the coscu army' 'cuenta del lol cheta god gratis' 'descarg… - StephenPat11 : @sonicf2005 @r_Spyro1 @TheRealGoomi Ricci Rukavina ruined enter the dragonfly - aibduaiiqwnbe1 : RT @toxic_mary_: Buongiorno per vedere tutte le mie foto e video entra nel link!!???? Good morning to see all my photos and videos enter the… - addict_to_angia : @IYKYKgoaway 'UNA mia ragazza' poligamia enter the chat - manoloderamona : RT @Gnadentod: Enter the Void (Paolo Girardi) -