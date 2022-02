Energia, come si muovono i Paesi Ue per rispondere all’impennata dei prezzi: l’esempio del Belgio (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma, 12 feb – Dalla Polonia al Belgio, passando per la Francia. Sono sempre di più le nazioni europee che varano manovre per dare aiuto ai cittadini colpiti dall’aumento del prezzo dell’Energia. Uno dei primi Paesi ad aver preso provvedimento in merito è la Polonia, il cui governo ha varato una manovra da 5 miliardi di euro per finanziare i tagli delle accise sui carburanti dal 23 all’8%, azzerare l’Iva sui generi alimentari e dare sussidi alle famiglie delle fasce più deboli. Energia, così il Belgio risponde all’impennata dei prezzi Poi è stato il turno della Francia che ha adottato provvedimenti mirati quali l’aumento del rimborso per le spese dei carburanti per gli autotrasportatori e il pagamento di bonus a milioni di famiglie e pensionati delle fasce ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma, 12 feb – Dalla Polonia al, passando per la Francia. Sono sempre di più le nazioni europee che varano manovre per dare aiuto ai cittadini colpiti dall’aumento del prezzo dell’. Uno dei primiad aver preso provvedimento in merito è la Polonia, il cui governo ha varato una manovra da 5 miliardi di euro per finanziare i tagli delle accise sui carburanti dal 23 all’8%, azzerare l’Iva sui generi alimentari e dare sussidi alle famiglie delle fasce più deboli., così ilrispondedeiPoi è stato il turno della Francia che ha adottato provvedimenti mirati quali l’aumento del rimborso per le spese dei carburanti per gli autotrasportatori e il pagamento di bonus a milioni di famiglie e pensionati delle fasce ...

Advertising

AlbertoBagnai : Ben arrivato! Evidentemente ci ascolta. Qui alcuni interventi sul tema: (1) - fattoquotidiano : Come mai la Commissione europea sta facendo di tutto perché il nucleare rientri tra le fonti di energia “verdi”, ne… - marattin : Carbone e petrolio inquinano; le rinnovabili deturpano il paesaggio; il gas non va bene; il nucleare è il demonio.… - RenatoCapretti1 : Sono sempre stato contrario all'energia nucleare, ma oggi come oggi direi si, si al nucleare, si alle trivellazioni… - mariolinocalcin : RT @DiegoFusaro: Con la recente modifica della Costituzione, d'ora in poi potrebbero tranquillamente togliere gas ed energia giustificando… -