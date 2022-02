Eleonora, 7 anni e la letterina al sindaco: “Vorrei pattinare”. Un anno dopo, ecco la pista (Di sabato 12 febbraio 2022) Colere. Un sogno che diventa realtà. Un anno fa era arrivata attraverso una letterina consegnata a mano al sindaco da una bambina di seconda elementare la richiesta di realizzare una pista di pattinaggio in paese, a Colere. “A me piace tanto pattinare, però sono obbligata ad andare in un altro paese”, scriveva Eleonora, di sette anni. Il sindaco Gabriele Bettineschi aveva raccolto la richiesta promettendo di fare il possibile per realizzare il suo desiderio e quello degli altri piccoli coleresi che frequentano le scuole elementari. Un anno dopo, ecco che il campo da tennis del paese ha cambiato volto per trasformarsi in una pista di pattinaggio. “Sono felice che a distanza di un ... Leggi su bergamonews (Di sabato 12 febbraio 2022) Colere. Un sogno che diventa realtà. Unfa era arrivata attraverso unaconsegnata a mano alda una bambina di seconda elementare la richiesta di realizzare unadi pattinaggio in paese, a Colere. “A me piace tanto, però sono obbligata ad andare in un altro paese”, scriveva, di sette. IlGabriele Bettineschi aveva raccolto la richiesta promettendo di fare il possibile per realizzare il suo desiderio e quello degli altri piccoli coleresi che frequentano le scuole elementari. Unche il campo da tennis del paese ha cambiato volto per trasformarsi in unadi pattinaggio. “Sono felice che a distanza di un ...

