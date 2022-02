Ecco la vip italiana che porta il 47 di piede: numeri e forme esplosive, la riconoscete? | Guarda (Di sabato 12 febbraio 2022) Sandali, ciabatte, scarpe da ginnastica: ogni vip ha il suo stile. Ma che numero di scarpe portano? Nella classifica stilata da TgCom24, si parte dal 36 e si finisce al 47. Chi mai porterà un numero così alto? Si tratta della pallavolista italiana Paola Egonu. numeri "importanti" però sono anche quelli di Federica Pellegrini, che ha un 41, e di Caterina Balivo, che ha un 40 e mezzo. Sulla stessa linea pure Taylor Mega e Anna Tatangelo. Passando a piedi più piccoli, nella lista di TgCom24 c'è innanzitutto Justine Mattera con una taglia 36. Ma anche Belen Rodriguez con il 37. Proprio la showgirl argentina spesso condivide con i suoi seguaci le sue scelte in materia di scarpe. Si fermano al 38, invece, Diletta Leotta, Giorgia Palmas e l'ex gieffina Giulia Salemi. Poi c'è Chiara Ferragni, i cui piedi sono stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Sandali, ciabatte, scarpe da ginnastica: ogni vip ha il suo stile. Ma che numero di scarpeno? Nella classifica stilata da TgCom24, si parte dal 36 e si finisce al 47. Chi mai porterà un numero così alto? Si tratta della pallavolistaPaola Egonu."imnti" però sono anche quelli di Federica Pellegrini, che ha un 41, e di Caterina Balivo, che ha un 40 e mezzo. Sulla stessa linea pure Taylor Mega e Anna Tatangelo. Passando a piedi più piccoli, nella lista di TgCom24 c'è innanzitutto Justine Mattera con una taglia 36. Ma anche Belen Rodriguez con il 37. Proprio la showgirl argentina spesso condivide con i suoi seguaci le sue scelte in materia di scarpe. Si fermano al 38, invece, Diletta Leotta, Giorgia Palmas e l'ex gieffina Giulia Salemi. Poi c'è Chiara Ferragni, i cui piedi sono stati ...

