È stato arrestato il pirata della strada che giovedì ha ucciso un ciclista a Policoro (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - È stato rintracciato e arrestato l'uomo che giovedì ha travolto e ucciso un ciclista di 42 anni sulla strada complanare della statale 106 ionica, all'altezza di Policoro (Matera). L'impatto violento ha fatto cadere la vittima nel canale sottostante il viadotto, causandone la morte immediata. La Polizia stradale è riuscita a identificare il pirata dopo due giorni di indagini: un 62enne a cui carico sono stati ipotizzati i reati di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Leggi su agi (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - Èrintracciato e arrel'uomo cheha travolto eundi 42 anni sullacomplanarestatale 106 ionica, all'altezza di(Matera). L'impatto violento ha fatto cadere la vittima nel canale sottostante il viadotto, causandone la morte immediata. La Poliziale è riuscita a identificare ildopo due giorni di indagini: un 62enne a cui carico sono stati ipotizzati i reati di omicidiole aggravato e omissione di soccorso.

Advertising

poliziadistato : Aveva rapinato una turista in strada e poi accoltellato un poliziotto, libero dal servizio, ed un suo amico che lo… - _Carabinieri_ : Occultava 17 chili di cocaina purissima in un sottofondo artigianale creato nel proprio furgone, pronto a imbarcars… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Tradito dalla diretta sui social. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Vercelli hanno arres… - sulsitodisimone : È stato arrestato il pirata della strada che giovedì ha ucciso un ciclista a Policoro - ultimenotizie : La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Vercelli hanno arrestato un uomo, condannato in via definitiva a tre… -